Lutto nel mondo della tv: si è spento Pippo Baudo, aveva 89 anni

Oggi, 16 agosto 2025, è morto Pippo Baudo, figura importante e molto amata nel mondo della tv.

Baudo aveva 89 anni, si è spento a Roma questa sera e, come riporta ANSA, la notizia è stata confermata dallo storico legale e grande amico - Giorgio Assumma - dell'ex conduttore televisivo.

Pippo Baudo

La carriera di Pippo Baudo

Nacque nel 1936, in provincia di Catania e debuttò sulla scena teatrale grazie al Cine Teatro Tempio.

Dopo essersi laureato, si appassionò di vari generi di spettacolo… ma non solo: divenne uno tra i presentatori più conosciuti in Italia dopo che, negli anni '60, esordì nella Rai.

Inoltre, Pippo Baudo condusse ben tredici festival di Sanremo.

Nel 2018 parlò della sua carriera nel libro Ecco a voi, facendo riferimento anche ai momenti poco conosciuti della sua vita.

La tv

Come riportato da Il Messaggero, Baudo divenne direttore artistico di canale 5 tra il 1987 e 1988, poi tornò alla Rai.

Il suo operato continuò anche negli anni 2000, quando condusse Passo doppio, Il Castello e Domenica in.