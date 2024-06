UFFICIALE - Noslin è un nuovo calciatore della Lazio

Era già nell'aria soprattutto dopo le importanti conferme trapelate ieri sera, ma ora è ufficiale Tijjani Noslin è un nuovo calciatore della S.S. Lazio.

L'attaccante arrivato in Italia a gennaio, dal Fortuna Sittard all'Hellas Verona, si trasferisce dopo soli sei mesi nella Capitale per una cifra, secondo quanto emerge dai principali esperti di calciomercato, intorno ai 15 milioni di euro.

Noslin è considerato un jolly d'attacco in quanto può ricoprire diversi ruoli là davanti, con Baroni a Verona ha giocato per lo più da Prima Punta ma vedremo qui alla Lazio come verrà impiegato vista la presenza (non certa) di Immobile e Castellanos.

Il comunicato ufficiale della Lazio

La S.S.Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro sportivo del calciatore Tijjani Noslin, proveniente dall’Hellas Verona FC.