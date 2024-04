Igor Tudor compie 46 anni, la sua avventura in biancoceleste fino ad'ora

Il neo allenatore biancoceleste compie 46 anni: arrivato da appena un mese, Igor Tudor festeggia il suo compleanno da allenatore della Lazio. Il mister croato vanta fin qui 4 partite con un bilancio in perfetto equilibrio: 2 vittorie con Juventus in campionato e Salernitana, sempre 2 invece le sconfitte con la stessa Juventus in Coppa Italia e quella del derby che ha fatto molto rumore nell'ambiente biancoceleste. Tudor fin qui sta provando molti giocatori per capire chi farà parte del suo progetto e chi invece lascerà a fine stagione: qualche indizio sui possibili partenti c'è, con Felipe Anderson pronto a lasciare la Lazio a fine stagione e Luis Alberto voglioso di cambiare aria.

La storia di Igor Tudor da allenatore

E' un allenatore molto giovane, ma ha già tante esperienze sulle spalle. Anche da tecnico inizia la sua carriera all' Hajduk Spalato, facendo poi il vice della Croazia passando ad allenare il Paok, Karabükspor e Galatasaray. In Italia la sua esperienza da allenatore comincia con l'Udinese, prende l'incarico di vice alla Juventus per poi passare al Verona. Al Marsiglia arriva terzo in classifica lasciando un bel ricordo di sé ai tifosi francesi, sperando faccia lo stesso con la Lazio.