Conto alla rovescia, 27 giorni per risanare la Lazio: Lotito lavora e attende un tech sponsor

Mancano 27 giorni al 30 settembre, data in cui la Lazio dovrà mostrare di aver risanato l’indice del costo del lavoro allargato, uno dei parametri che ha bloccato per far da mente il mercato di biancocelesti. Si tratta dell’ormai noto unico parametro rimasto in vigore dei tre originari che occorrevano per fotografare la situazione economica dei club italiani.si sta parlando del rapporto fra costi (stipendi dei tesserati, ammortamenti e commissioni degli agenti) e ricavi che, per questo 2025-2026, non deve superare la soglia dello 0,8 (praticamente si può spendere solo l’80% dei ricavi, mentre per l’anno dopo si scenderà al 70%).

La situaizone della Lazio

Tra le soluzioni principali della Lazio ci sarebbe una ricapitalizzazione, presa in considerazione per troppo poco tempo poiché il club ha provato a rientrare nella cifra incriminata con il mercato in uscita, ma non è stato sufficiente considerando che le uniche partenze sono state quelle di Casale, Tchaouna e del giovane Ruggeri. Ecco spiegato il tentativo finale di ringraziare i nostri, proponendolo al Parma, al Feyenoord e ad altri club, ma i 15 bilioni richiesti sono stati ritenuti elevati, stesso discorso per Gigot, in attesa di un’operazione in Francia e il resto degli esuberi come Basic, Fares e Kamenovci (riguardo al croato è incorso una valutazione circa la possibilità di spalmare l’ingaggio su un’altra stagione provando a completare un’operazione con i mercati ancora aperti o a gennaio). È evidente che la maggior parte dei tentativi di cessione siano falliti per la Lazio.

Allora come può procedere la Lazio?

Data la situazione, risulta evidente che per la Lazio resta soltanto una soluzione: lo sponsor, una tech company, per evitare un ritorno alle operazioni solamente a saldo zero in inverno (uno esce, uno entra), con l’incubo di un nuovo blocco che potrebbe ripresentarsi a giugno. Il presidente Lotito da Cortina d’Ampezzo - località dove sta ultimando le sue vacanze - è in pressing per ottenere un cospicuo anticipo che permette di ottenere il tesoretto da mettere a bilancio per liberare le trattative di gennaio in maniera definitiva. Non sarà un’impresa semplice, ci vuole fiducia, come ribadito dagli agente di Insigne nell’incontro a Cortina, convinto che la situazione possa sbloccarsi in poco tempo e che il suo assistito possa giungere a Roma. D’altronde, è bianco celeste un pensiero sull’ex Napoli lo stanno facendo davvero e sarebbero molto interessati al suo profilo. Peccato che ogni nuova entrata dipenderà dalla semestrale che si chiuderà il 30 settembre e dal giudizio della nuova commissione che sostituirà la Covisoc. Si avvicina, quindi, la data chiave per le ambizioni della Lazio, vicine o lontane che siano.