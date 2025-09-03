Lazio, Rovella da record: regia brillante e intesa col Taty, Sarri intravede il nuovo Jorginho

Il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella, contro il Verona, è stato protagonista dell’ennesima ottima prestazione: 105 passaggi riusciti su 116 (91%), 142 palloni toccati, record per un centrocampista (Lobotka è rimasto fermo 72) nella seconda dura durata di campionato: Rovella ha raggiunto ufficialmente i numeri dell’ex pupillo di Sarri, ai tempi di Napoli e Chelsea, Jorginho.

La crescita di Rovella e connessione e con il Taty

Domenica lo stesso Sarri è rimasto impressionato dalla prestazione del suo giocatore, soprattutto dopo aver visionato le statistiche insieme al suo staff tecnico. Durante quest’estate si è parlato moltissimo di ballottaggio assieme a Cataldi ed è presto ancora per scegliere un titolare, ma sicuramente Rovella sta facendo di tutto per dimostrare il suo valore, lo sa bene il c.t. della nazionale Gattuso che lo ha convocato per questa prima pausa dell’anno. Nicolò sta crescendo di giorno in giorno e mai, nella scorsa stagione con Baroni, il regista aveva verticalizzato così tanto in un singolo incontro: 29 tocchi offensivi riusciti su 35, 4 lanci lunghi di cui uno decisivo per la sponda di Castellanos e la prima rete di Guendouzi all’angolino. Potrebbe dire se è nato un vera e propria connessione fra Rovella e il Taty, l’anno scorso si era vista solo con il Nizza all’Olimpico. Dopo due turni di Serie A, Rovella è primo per passaggi chiave (davanti a Dimarco, Modrić, Yildiz, De Bruyne e Nico Paz), pur avendo giocato solo un quarto d’ora all’esordio a Como. È leader anche davanti a Yildiz negli “expected goal“ (la chance con passaggio che precede un tiro si trasformi in assist per un centro) e secondo a De Bruyne negli “expected assist” (cioè la probabilità che un passaggio si trasformi in assist per un goal).

Continua nella prossima pagina