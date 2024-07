Kamada sulla Lazio: "Ad ogni sconfitta sentivo fischiare, avevo tanta pressione…"

Daichi Kamada dopo la telenovela sul rinnovo con la Lazio si è trasferito a parametro zero in Premier League al Crystal Palace dove ritroverà l'allenatore che aveva già avuto a Francoforte e con cui ha vinto un Europa League.

Il calciatore giapponese era arrivato la scorsa estate nella Capitale e dopo aver deluso per gran parte di stagione sotto la gestione di Maurizio Sarri aveva ritrovato centralità nel progetto con Igor Tudor ma non è stato sufficiente per il rinnovo con la società ed il suo entourage che non hanno trovato la quadra economica dopo settimane di tira e molla.

Daichi Kamada è intervenuto in un video in lingua giapponese su YouTube in cui ha spiegato la situazione difficile che ha vissuto a Roma, che non gli ha permesso di rendere come sperato da lui e da tutti i tifosi biancocelesti.

Quando sono arrivato alla Lazio sentivo che tutti si aspettavano molto da me. Tutti sono appassionati di calcio in Italia ed è bellissimo. Ma per me è stato difficile soprattutto perché sono arrivato nella squadra dove giocava il centrocampista più forte della Seria A, Milinkovic-Savic. E io ho dovuto prendere il suo posto. Quindi tutti si aspettavano molto da me nelle partite, ma anche durante gli allenamenti. Sentivo che una mia prestazione normale non era sufficiente.

Sconfitte?

Nella stagione precedente la Lazio era arrivata seconda in classifica. Ogni volta che perdevamo sentivamo tutti fischiare e mi hanno detto che qui in Premier League, invece, non succede. Se perdi ti sostengono".