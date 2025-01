Calciomercato Lazio: Fabiani vuole un centrocampista, possibile scambio con il Bologna

Calciomercato Lazio, le strategie continuano a evolversi nell’ultima settimana di trattative. Ieri sera, dopo il fischio finale di Lazio-Fiorentina, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha parlato della situazione Cesare Casadei, dichiarando: "Stiamo valutando, stiamo parlando con il suo entourage. Da domani vediamo come si evolve". Il centrocampista classe 2003 del Chelsea è il nome più discusso in casa biancoceleste, considerato il più vicino, nonostante le difficoltà nell'arrivare a Jacopo Fazzini e Reda Belahyane.

Lazio-Bologna, trattativa per Fabbian: le ultime notizie

Giovanni Fabbian potrebbe però essere un’alternativa concreta. Secondo "Il Messaggero", la dirigenza biancoceleste starebbe monitorando il centrocampista del Bologna, arrivato in Emilia dall’Inter. Fabbian, ex compagno di Primavera di Casadei, vanta più esperienza in Serie A grazie ai due anni già trascorsi con i rossoblù.

Scambio Lazio-Bologna: Isaksen o Tchaouna per arrivare a Fabbian

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio tra Lazio e Bologna. I biancocelesti potrebbero sacrificare nomi come Isaksen o Tchaouna, due profili apprezzati dai rossoblù, per arrivare a Fabbian. La trattativa al momento è solo un’ipotesi, ma l’interesse reciproco per i giocatori rende la pista percorribile. L'ultima settimana di mercato, con la sua imprevedibilità, potrebbe riservare sorprese: la Lazio vuole farsi trovare pronta.