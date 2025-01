Tensione a Lazio-Fiorentina: proteste per il caro biglietti bloccate dalla Polizia

Durante la partita Lazio-Fiorentina, come riportato da Sportmediaset, intorno alle 21.20 un gruppo di circa 250 tifosi viola si è riunito su Lungotevere della Vittoria. I supporter, compattati, hanno esposto uno striscione di critica ai prezzi dei biglietti, proponendo di raggiungere l’esterno dello stadio per organizzare una protesta. L’intervento immediato del piano di sicurezza coordinato dalla Questura di Roma ha permesso di bloccare il gruppo, impedendone l'avanzata verso l’Olimpico.

Protesta tifosi Fiorentina: intervento decisivo della Questura

Pochi minuti dopo, su ordine delle Forze dell’ordine, il gruppo ha rimosso lo striscione e terminato ogni attività di protesta. La quasi totalità dei partecipanti è stata identificata con l’ausilio della Polizia Scientifica. Nello stesso momento, un altro gruppo di 50 tifosi della Fiorentina è stato fermato a Piazzale Clodio. Anche questi sono stati identificati e, a bordo dei propri mezzi, scortati verso la viabilità principale per fare ritorno a Firenze senza raggiungere lo stadio.

Lazio-Fiorentina: cosa è successo fuori dall’Olimpico

Per i partecipanti alla protesta si procederà con una denuncia per manifestazione non preavvisata, oltre alla valutazione di sanzioni amministrative. Le proteste biglietti organizzate sono state così fermate in tempo, evitando conseguenze maggiori.