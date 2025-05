Clamoroso Psg: sette giocatori mandati in vacanza in vista della finale di Champions League

Ormai è scritta la finale di Champions League che si disputerà il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, a sfidarsi saranno Psg-Inter. Due squadre che inseguono la coppa dalle grandi orecchie da alzare. I nerazzurri l'hanno persa due anni fa in finale contro il Manchester City. In casa Psg invece il treno Champions è passato nell'agosto del 2020, l'anno famoso per il Covid 19, quando i francesi persero per una rete a zero contro il Bayern Monaco. A far notizia nelle ultime ore è stata una scelta a dir poco singolare del club parigino.

La scelta del Psg per arrivare al meglio alla finale

Tutti coloro che seguono il calcio sanno quanto sia importante affrontare una finale, non solo dal punto di vista tattico ma anche da quello mentale e fisico. Un aspetto sacrosanto da tutelare è quello della forma fisica, a questo punto della stagione le forze vengono a mancare e moltissimi clubs hanno giocatori che si trovano in vera e propria riserva.

Questo il motivo che ha spinto il Psg a fare una scelta più unica che rara per ben 7 dei suoi giocatori. Un comunicato ufficiale del club, infatti, ha diramato questa notizia: Donnarumma, Hakimi, Marquinos, Nuno Medes, Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha resteranno a riposo fino al giorno 14 maggio, saltando allenamenti e gare di campionato.

La situazione del Psg e dell'Inter

Il Psg non ha motivo di togliere forze ai suoi uomini, non sta giocando più su nessuno fronte. Il club parigino infatti ha già conquistato la vittoria della Ligue 1 e della coppa di Francia.

Diversa invece la situazione in casa nerazzurra. Gli uomini di Inzaghi, infatti, stanno ancora lottando per il tricolore, tre i punti che li separano dal Napoli di Antonio Conte, sfida dura ma finchè la matematica non condanna l'Inter dovrà fare del suo meglio in campo dando tutto. Per quanto riguarda invece la coppa Italia, i nerazzurri sono usciti in semifinale nella doppia sfida contro il Milan.