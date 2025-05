Milan-Bologna 3-1, i rossoneri la ribaltano frenando i rossoblu

E' l'anticipo di quella che sarà la finale di coppa Italia che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma tra qualche giorno. Milan-Bologna finisce 3-1, con i padroni di casa che non brillano nel primo tempo, meglio nel secondo, il delirio rossonero dal 70simo in poi. E' Orsolini a far sognare i rossoblu con un bellissimo gol, il suo 13simo, poi è uscito fuori il Milan. Gli uomini di Conceicao hanno preso campo sempre più meritandosi la rimonta con rispettivo sorpasso. Sogno Champions che si allontana per il Bologna.

Il match

Nel primo tempo assistiamo ad una partita molto tattica, le due squadre non vogliono sbagliare, si studiano e l'unico brivido gol arriva grazie al Bologna: Dominguez prova a segnare con un tiro chirurgico ma c'è Maignan a dire di no. I primi 45 minuti scivolano via così.

Il secondo tempo vede gli ospiti rossoblu a partite col piede giusto. Passano solo 4 minuti e Riccardo Orsolini va via in velocità piazzando poi un tiro preciso e violento all'angolino basso. Da qui il Milan cambia. Non solo nell'atteggiamento e nel gioco ma anche nei cambi, uno in particolare, l'ingresso determinante della prima punta, entra Gimenez ed esce Jovic. Al minuto 73 arriva il meritato pareggio di Gimenez su assist di Pulisic. Il Bologna sembra crollare e il Milan continua a crescere. 79simo, arriva il vantaggio dei rossoneri grazie a Pulisic. Nel finale il Bologna si butta tutto in avanti così che i diavoli ne approfittano e chiudono il match sul 3-1 grazie ancora a Gimenez, al minuto 92.

Le rispettive classifiche

Il Bologna è ancora in piena corsa Europa nonostante la delusione arrivata questa sera. Sicuramente si allontana il sogno Champions League. La classifica dice 62 punti e settimo posto.

Il Milan si porta a casa tre punti prestigiosi che gli permettono di arrivare col morale giusto alla finale di coppa Italia, nuovamente contro il Bologna. Ottava posizione in classifica e 60 punti totalizzati, solo -2 dalla squadra di Italiano.