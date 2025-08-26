Lazio, atteso Lotito a Formello per la ripresa degli allenamenti: l’obiettivo del patron

Dopo la pesante sconfitta rimediata nella prima giornata di campionato a Como, la Lazio ha bisogno di ritrovare equilibrio e serenità. Sarri dovrà essere bravo ad archiviare questa brutta sconfitta, rendendola un episodio isolato del campionato, senza che questa abbia conseguenze anche sulle prossime prestazioni e comprometta il campionato della squadra.

Atteso Lotito a Formello per un confronto

Nella giornata di ieri mister Maurizio Sarri ha guidato una seduta di scarico, utile a smaltire le fatiche del match e a valutare la condizione fisica dei suoi giocatori. Per oggi, invece, l’allenatore ha deciso di concedere ai biancocelesti un giorno di riposo completo, in modo da permettere alla squadra di recuperare energie fisiche e mentali. Gli allenamenti riprenderanno domani presso il centro sportivo di Formello, dove è attesa anche la presenza del presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, avrebbe intenzione di incontrare la squadra per un confronto diretto dopo la prestazione deludente prestazione offerta in Lombardia. L’obiettivo è motivare il gruppo e trasmettere un messaggio di compattezza, in vista delle prossime sfide di campionato che si annunciano già decisive.

Cosa fare adesso?

Il clima a Formello resta teso, ma la società vuole dimostrare unità e fiducia nello staff tecnico. La partita contro Como ha acceso i riflettori sulle fragilità della Lazio, ma anche sulla necessità di reagire immediatamente. La parola d’ordine è ripartenza: già dalla prossima sfida i tifosi si aspettano risposte concrete, sia sul piano del gioco che su quello dell’atteggiamento. Particolare attenzione verrà data al recupero dei giocatori considerati fondamentali come Isaksen - alle prese, nell’ultimo periodo, con una brutta mononucleosi - e Vecino, che si spera possa essere pronto per Verona e che possa sopperire ai limiti dimostrati da Dele-Bashiru a centrocampo.