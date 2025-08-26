Lazio, entrocampo in crisi: Dele-Bashiru non convince con Sarri senza soluzioni fino a gennaio

Come riporta Il Corriere dello Sport, da sottolineare della bruttissima prestazione della Lazio contro il Como è sicuramente la prestazione del centrocampista Dele-Bashiru, apparse disorientato, smarrito e disordinato. Nelle amichevoli il giovane aveva dato qualche segnale, alla prima era titolare in campito sono emersi tutti i suoi limiti di gioco e personalità: non è mezz’ora di battaglia, né di assalto, né metaforica. È stato dei giocatori che hanno toccato meno palloni (solo Cancellieri, con 27, e Castellanos, con 22, hanno fatto peggio fra i titolari, ma non sono mediani).

Le soluzioni alternative non ci sono per Sarri: bisogna lavorare su Dele-Bashiru

Dele-Bashiru non è riuscito a farsi notare neppure con spallate e contrasti. Troppe volte da la sensazione di non sapere cosa fare, di non entrare in partita o di viverla ai margini. Sarri sta insistendo, prova a forgiare un nuovo giocatore e a compiere quella che per Baroni si è dimostrata essere una missione fallita. Ma quanto potrà aspettarlo? Quando le mezza non hanno funzionato ha sempre cambiato, è successo più volte da quegli esordi con la Lazio. Ad oggi, però, il mister ha solo il nigeriano come soluzione perché Vecino non è ancora pronto e Belayhane è stato sperimentato, ma, in realtà, preso dal regista. L’unica soluzione può essere Rovella mezzala con Cataldi regista: Sarri, quindi, non ha margini di manovra e ha addirittura meno soluzione rispetto al passato.

Tutti i limiti del giovane emersi a Como

Dele-Bashiru ha combinato troppo poco a Como e ha mostrato il vecchio difetto. Sul primo goal ha lasciato il solito vuoto al centrocampo, lasciando quasi solo Cataldi (anche Guendouzi era in pressione) con Nico Paz che ha avuto tempo e spazio per lanciare in porta il compagno Douvikas. Il giovane nigeriano è caduto spesso nello stesso errore, succedeva anche l’anno scorso, il suo ruolo è un punto debole. Il centrocampo è il reparto che andava potenziato di più quest’anno e che i blocchi di mercato hanno penalizzato maggiormente. Dele è rimasto sempre lo stesso “ibrido“ di un anno fa, i suoi miglioramenti sono minimi, la fatica a fare il salto è evidente. Il dilemma di tanti, forse anche della società, è relativo a quali sono realmente i margini di miglioramento di questo giocatore. Da qui a gennaio non ci sono altre soluzioni che quelle interne. Si può cambiare modulo, provando soluzioni diverse, ma non altro. In settimana si scopriranno le mostre di Sarri, frutto delle riflessioni delle ultime ore.