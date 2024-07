Immobile in Turchia? Risponde Baroni: "Non so se sia vero, sarà una scelta professionale..."

Giornata impegnativa quest'oggi in casa Lazio. E' stata la giornata di presentazione del nuovo mister Marco Baroni, la giornata in cui durante la conferenza i toni si sono accesi e Lotito ha detto la sua sul “ridimensionamento” della Lazio, e anche la giornata in cui sembra dato per fatto il trasferimento di Immobile al Besiktas. Su quest'ultimo punto non si hanno ancora certezze: dalla Turchia danno l'affare per fatto, mentre dall'Italia si resta ancora sul vago e addirittura è stato interpellato proprio Baroni in merito, che confessa di non saperne nulla.

Le parole di Baroni su Immobile

Il neo tecnico biancoceleste, che oggi pomeriggio a Siena ha ritirato il premio “La Briglia d'Oro”, ha parlato ai margini della premiazione e su Immobile ha detto quanto segue:

Mi è arrivata la notizia dell'offerta del Besiktas. Non so se sia vera o meno. Ho sentito Ciro ed era molto carico, magari poi è cambiato qualcosa. Se dovesse andare via sarà una scelta professionale, non voluta da me o dalla società.

Baroni sul premio vinto

Po si è espresso in merito al premio vinto: