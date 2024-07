Nuova avventura in Grecia per Strakosha: sarà allenato da un ex Lazio

Thomas Strakosha, portiere albanese ma nato ad Atene, torna a casa. E' stata annunciata oggi l'ufficialità dell'operazione che vede l'ex Lazio passare dal Brentford all'AEK Atene.

La parentesi al Brentford

Non un periodo semplice per Strakosha quello in Inghilterra. Il classe 1995 aveva lasciato la Lazio nel 2022 dopo ben 10 anni tra settore giovanile e prima squadra per trasferirsi al Brentford, dove però in 2 stagioni ha collezionato in totale solo 6 presenze e subito 7 reti. Nella prima stagione ha disputato un incontro in FA Cup e uno in Coppa di Lega, mentre nella stagione scorsa ha esordito in Premier League contro il Manchester United, perdendo 2-1.

L'arrivo in Grecia e un allenatore a tinte biancocelesti

Come accennato, oggi è stato ufficializzato il passaggio di Strakosha all'AEK Atene, in cui vestirà la maglia numero 1. Non solo Strakosha, nel club giallonero è presente anche un'altra ex conoscenza biancoceleste. Si tratta dell'allenatore, Matias Almeyda, che con la Lazio ha giocato dal 1997 al 2000. In soli tre anni a Roma ha vinto uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, due coppe Italia e una Supercoppa Italiana.