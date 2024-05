Non è andato giù il pareggio di sabato pomeriggio della Lazio contro il Monza. Si sono spente definitivamente quelle piccole speranze per la Champions League, ma è sicuramente da rivedere la prestazione della Lazio in questo turno di Serie A. In merito, Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la prestazione di Monza e alcuni atteggiamenti che non gli sono piaciuti. Ecco le sue parole

Depositphotos

Bruno Giordano sulle responsabilità dei giocatori

Prima non andava bene Sarri, oggi si imputa a Tudor errori di scelte e cambi, ma la realtà è che tutto è riconducibile ai calciatori ed alle loro responsabilità. La Lazio non meritava di vincere a Monza, ma non è stata neanche in grado di sfruttare quel 2-1 fortunato. E’ mancata attenzione, voglia, attenzione, desiderio di prendere tre punti che sarebbero stati importanti per sperare fino all’ultimo in qualcosa che ora non esiste più. La società deve intervenire per i comportamenti della squadra, non mi è piaciuta neanche la scelta di andare sotto la Curva in quel contesto. Non mi sono piaciuti soprattutto i comportamenti di alcuni giocatori quando sono stati sostituiti. E’ un vezzo della nostra squadra, c’è un andazzo che viene da lontano, quello che Sarri definiva germe. Forse si è lasciato nel tempo troppo potere ai calciatori, è stato esercitato con Sarri ed ora lo fanno con Tudor.

Bruno Giordano sulla posizione del club

Il club, il direttore Fabiani, devono intervenire soprattutto in questo. L’immagine che la Lazio divulga di se stessa non deve essere questa. La sensazione, vedendo la squadra sotto la Curva, è che ognuno pensasse al proprio orticello. Un tecnico mi va bene, poi non mi va più bene, mi va bene fino a quando vengo sostituito, ognuno veramente pensa a se stesso.

Bruno giordano sulle scelte che dovrà fare Tudor nella prossima stagione