Le strade con la Lazio si sono separate un anno fa, ed al suo posto è subentrato Angelo Fabiani. Stiamo parlando di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio che ha passato ben 23 anni nella dirigenza biancoceleste. L'ex ds è intervenuto ai media presenti, tra cui TMW, a margine del Gran Galà del calcio Adicosp trattando vari temi. Ecco le sue parole

Quanto mi hanno fatto piacere le parole di Inzaghi? Tanto, tanto. È un orgoglio anche per noi perché il suo cammino e il suo percorso sono frutto anche di quello che ha imparato alla Lazio a Roma. Siamo tutti felici e contenti per il suo scudetto, penso sia il primo di tanti. La finale persa era la consacrazione e la consapevolezza di essere arrivato a un livello importante. Ha aiutato anche l'ambiente intorno a lui a togliere quel peso che aveva perché non si dava molta importanza al suo percorso anche se era glorioso, con molti trofei. Avere un po' di pazienza a volte dà i suoi frutti

Quanto manca per rivederla all'opera? Non lo so, farò cose che hanno un senso per me. Non sono alla ricerca di tornare in fretta, lo farò se troverò una piazza in cui vale la pena farlo. Cerca un progetto di almeno 2-3 anni? Assolutamente sì perché anche per lasciare qualcosa di importante serve il progetto giusto. Senza fretta, serve il progetto giusto