E' il match tra Salernitana e Atalanta ad aprire questo lunedì di Serie A, con Udinese-Napoli che alle 20:45 chiuderà il 35esimo turno del campionato. Gara importantissima per i ragazzi di Gasperini, che dopo il pareggio di ieri sera avvenuto in Roma-Juventus, continuano la corsa per un posto in Champions League. Destino già segnato invece per i campani essendo la prima squadra nel campionato già retrocessa matematicamente.

Depositphotos

Salernitana-Atalanta

L'Atalanta crea due situazioni pericolose ad inizio gara con Miranchuk e Scamacca, ma sono i padroni di casa a trovare il vantaggio dopo 18 minuti con Tchaouna. Immediata la reazione degli ospiti al minuto 22: Lookman raccoglie un cross di Scamacca ma spedisce di poco a lato. Finisce il primo tempo che vede a sorpresa la Salernitana in vantaggio: l'Atalanta ha avuto per lunghi tratti il possesso della palla ma non è riuscita a trovare spazi importanti, occupati in maniera importante dai padroni di casa che sin qui hanno fatto una grande gara difensiva, portandosi poi in vantaggio sull'unica occasione avuta. Il primo squillo del secondo tempo è della Salernitana, con Tchaouna che costringe Carnesecchi a respingere un tiro dalla distanza. Partita che si accende, con l'Atalanta che va ad un passo dal pareggio con Lookman: il nigeriano, dopo una grande azione personale arriva sul dischetto del rigore ma spreca tutto sfiorando il palo. I bergamaschi trovano il pareggio al 57' con Scamacca, che deve soltanto spingere in rete il pallone servito di testa da Pasalic. Rimonta completata in 5 minuti per l'Atalanta, con Koopmeiners che dalla distanza trova l'angolino basso. Reazione della Salernitana che va vicina al gol in una mischia in area con Weissman, ma è Hateboer a salvare tutto sulla linea. Tchaouna prova a pareggiare i conti ma spara alto dopo aver fatto una grande azione, sicuramente il migliore nelle file granata. Finisce con la vittoria dell'Atalanta, che dopo un primo tempo difficile completano la rimonta nella seconda parte del match, con i cambi a inizio ripresa di Gasperini che hanno sicuramente inciso in positivo.