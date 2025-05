Lazio-Juventus: Tudor ancora in ansia per Vlahovic e Koopmeiners

Poco più di 72 ore ci separano dalla sfida Champions League Lazio-Juventus. Sia da una parte che dall'altra domina la speranza di recuperare dei giocatori vittime di problemi fisici che rendono in forte dubbio la loro presenza sabato alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. In particolare Igor Tudor sembra ad esser particolarmente preoccupato. Nelle ultime ore si è parlato molto di infortunati in casa Juventus, su tutti i nomi al centro dell'attenzione sono Vlahovic e Koopmeiners, su cui aleggia un enorme punto interrogativo.

La situazione infortunati per la Juventus

La lista indisponibili in casa Juventus è lunga, a parte i lungo degenti come Bremer, Cabal e Milik troviamo altri nomi che si sono aggiunti più recentemente, come quello di Gatti, Cambiaso ( infortunatosi nell'ultima gara con il Bologna ) , Kelly, Koopmeiners e Vlahovic. Tutti questi salteranno il match della capitale contro la Lazio, qualche speranza c'è per gli ultimi due nomi della lista. Vlahovic sembrava quello più vicino al rientro ma ancora oggi sta lavorando a parte. Le notizie non positive arrivano anche dal centrocampista olandese Koopmeiners, situazione simile all'attaccante citato poco fa, anche lui lavora a parte e la seduta d'allenamento con il resto della squadra ancora non è avvenuta. Una cosa è certa, col passare delle ore cala l'ottimismo per Tudor.

Probabile formazione della Juventus contro la Lazio

Di Gregorio

Kalulu

Veiga

Savona

McKennie

Locatelli

Thuram

Weah

Conceiçao

Nico Gonzalez

Kolo Muani