Monterotondo intitola una piazza ad Andrea Pesciarelli

Il noto giornalista Andrea Pesciarelli sarà ricordato il 10 maggio presso il comune di Monterotondo. Per lui è prevista una cerimonia in cui gli sarà intitolata una piazza, a seguire ci sarà una partita presso lo stadio Fausto Cecconi tra Asd Amatori Calcio Monterotondo e Nazionale Giornalisti Mediaset. Il giornalista è rimasto nei cuori di molti dopo la tragica scomparsa avvenuta ben 14 anni fa a causa di un incidente stradale, nota era anche la sua fede calcistica per i colori biancocelesti della Lazio.

Il tragico incidente

Era l'8 ottobre del 2011 quando Andrea Pesciarelli era a bordo di uno scooter che si è schiantato violentemente contro un albero sul lungotevere delle Armi, nel quartiere Prati. E' stato un giallo la dinamica dell'incidente avvenuto all'1.30 circa: secondo una prima ricostruzione il giornalista sarebbe finito da solo contro un albero mentre, a bordo della sua moto, percorreva lungotevere delle Armi, ma a mancare erano i testimoni. Andrea Pesciarelli, molto conosciuto alla tifoseria laziale per la sua fede calcistica, avrebbe compiuto 47 anni pochi giorni dopo, il 20 ottobre di quel tragico 2011 lasciando moglie e due figli.

Luogo dell'incidente -IPA-

La carriera giornalistica

I primi passi lavorativi prestigiosi furoni in Rai a Televideo, poi TGR Lazio, Rai Sport e TG1. Nel 2007 passa a Mediaset a lavorare come notista politico al TG5 per volontà del direttore Clemente Mimun.