Rovella e Pellegrini si sfidano a Formello, ecco chi sono i biancocelesti che hanno anticipato il raduno

Se ad avvicinarsi è addirittura l'inizio del campionato, veramente prossimo è il consueto ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore che scatterà questo giovedì, 11 luglio. I giocatori della Lazio si ritroveranno in questi giorni nel centro sportivo di Formello per sottoporsi alle consuete visite mediche di inizio stagione, ma c'è qualcuno che ha deciso di allenarsi prima degli altri all'interno del training center.

I giocatori che hanno anticipato il raduno

Quattro giocatori della Lazio hanno anticipato il raduno con i loro compagni ed hanno scelto la palestra di Formello come luogo d'allenamento. Ieri attraverso le loro Instagram Stories, Rovella e Pellegrini hanno reso pubblica la loro sfida usando un blocco d'allenamento come tavolo da Teqball; oltre a loro a Formello c'erano Cataldi e Romagnoli, quest'ultimo si vede in una foto che parla con il nuovo acquisto Dele-Bashiru in visita al Centro-Sportivo.

Fraioli

Il divertente siparietto tra Pellegrini e Rovella

Il terzino ed il mediano hanno postato sui social la loro sfida: dal profilo Instagram di Rovella si evince che il vincitore sia stato l'ex Monza con tanto di sfottò, ovviamente ironico, al suo compagno di squadra; pronta la risposta di Pellegrini che mostra un video in cui conquista un punto su un tavolo da Teqball di fortuna. Che tra i due ci fosse grande sintonia e amicizia non era un segreto e speriamo che questo spirito possa trasmettersi a tutto il gruppo squadra e anche tra i nuovi arrivati, per evitare quei problemi di spogliatoio verificatisi nella scorsa stagione.