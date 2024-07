Buon Compleanno Noslin! L'attaccante compie oggi 25 anni

Il primo acquisto ufficializzato dalla Lazio in questa campagna acquisti è stato Tijjani Noslin, preso dal Verona per una cifra complessiva intorno ai 15 milioni di euro.

Buon Compleanno Noslin

Il nuovo attaccante della Lazio, ancora da chiarire il ruolo che Baroni gli cucirà, compie oggi 25 anni. Lui classe '99 nato ad Amsterdam è cresciuto calcisticamente in Olanda girando varie realtà per poi approdare questo inverno a Verona dove si è messo in mostra siglando in questo girone di ritorno 5 gol e 4 assist. Noslin si unirà con i compagni tra poco quando scatterà il raduno della Lazio in vista del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore.

Fraioli

Gli auguri del club