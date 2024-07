La Lazio ha un nuovo chef: tutto pronto per accoglierli ad Auronzo

Si avvicina per la Lazio la preparazione in vista della prossima stagione, ieri quattro giocatori biancocelesti (Pellegrini, Rovella, Cataldi e Romagnoli) si sono ritrovati nel centro sportivo di Formello per allenarsi, mentre Auronzo di Cadore si prepara ad ospitare la Prima Squadra della Capitale.

Lo chef che cucinerà per la Lazio in ritiro

Attraverso un Reel Instagram sul proprio profilo lo chef Marco Meschini ha mostrato a mo' di indovinello il suo percorso per raggiungere il suo nuovo luogo di lavoro. Dai cartelli stradali e dall'ambiente a fine video si riconosce chiaramente che si trova ad Auronzo di Cadore in attesa che la Lazio lo raggiunga.

Marco Meschini è un famoso chef a domicilio, che ha già cucinato - come si evince dalle foto postate sul proprio profilo - per alcune importanti figure del mondo Lazio, infatti per il Capodanno 2023 ha cucinato per Sarri ed il suo staff, mentre nel 2021 era stato scelto per una serata da Ciro Immobile e sua moglie. Adesso lo chef avrà la possibilità di cucinare per il gruppo squadra, lo staff e tutti gli addetti ai lavori presenti in ritiro.

laziopress

Il reel instagram dello chef

Le date del ritiro ad Auronzo

La squadra partirà alla volta delle Tre Cime di Lavaredo questo giovedì, 11 luglio, per poi fare rientro nella Capitale il 22 luglio. Nel corso del ritiro la Lazio affronterà due amichevoli: contro il Trapani il 18 luglio e contro la Triestina, a chiusura del ritiro, il 21 luglio. Le altre gare in programma sono contro l'Hansa Rostock il 27 luglio, contro il Frosinone sabato 3 agosto e contro il Lipsia il 10 agosto ad una settimana dall'inizio del campionato.