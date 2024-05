CdS | Nessuno come Luis da otto stagioni: il Mago è lui, comunque vada a finire

Luis Alberto ha chiesto la risoluzione del contratto, ma continua ad essere risolutivo. La sostanza non è cambiata neanche con il cambio in panchina e l'ultimo dei suoi numeri, che ha mandato in gol Zaccagni, è arrivato contro il Verona la settimana scorsa. Il Mago aveva sbottato dopo il match contro la Salernitana. Ha acceso le polemiche, ma ha spinto ancor più di prima: 1 gol e 4 assist nelle ultime 4 gare. Almeno dal punto di vista tecnico, sullo spagnolo non esistono dubbi, come non esistono dubbi sul suo impiego fino a fine stagione. Domani c'è il Monza e servono altri colpi per continuare la rincorsa in classifica.

Il futuro di Luis Alberto è ancora incerto

Il futuro dello spagnolo al momento è indecifrabile. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito non ha mai pensato di rescindergli il contratto, a maggior ragione dopo il rinnovo della scorsa estate. La società punta a farlo rimanere, senza offerte non lo lasceranno partire e, ad ora, di offerte non ce ne sono. Tudor lo sfrutterà al massimo almeno fino al 26 maggio, poi ci si confronterà nuovamente e si faranno le valutazioni necessarie per il futuro.

I numeri del Mago

Sarà difficile privarsi di un calciatore del genere, incoronato ormai come miglior assist-man della Serie A. Da quando è arrivato alla Lazio (2016/17), Luis Alberto ha servito ben 62 assist, posizionandosi davanti a Berardi (56), Candreva (53), Calhanoglu (52), Papu Gomez (49), Insigne (48), Dybala (45), Milinkovic-Savic (45), Callejon e Mertens (42). Se si guarda la top five della classifica che include anche le competizioni europee dal 2016/17, Luis Alberto è sempre il primo della lista con 74 assist, davanti a Calhanoglu (67), Insigne (60), Pellegrini Lorenzo (59) e Berardi (58).

In questa Serie A il Mago è salito a 5 gol e 8 assist con le recenti prestazioni, tornando ad essere quello di inizio campionato. Si è fermato per troppo tempo quest'anno e ironicamente ha tornato a fare magie dopo la bomba lanciata nell'intervista post Salernitana.