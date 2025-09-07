Gran Premio D’Italia, Verstappen vince e domina a Monza
Il suo margine è stato netto: quasi 20 secondi di vantaggio su Lando Norris arrivato in seconda posizione
Photo by Guido De Bortoli/Getty Images via OneFootball
Verstappen vince il Gran Premio d’Italia a Monza
Max Verstappen ha dominato il GP d’Italia, partendo dalla pole position e conducendo una gara pressoché perfetta, segnando così il suo terzo successo stagionale e il secondo in Italia dopo Imola. Il suo margine è stato netto: quasi 20 secondi di vantaggio su Lando Norris arrivato in seconda posizione.
Leclerc delude i tifosi di casa
Charles Leclerc è arrivato quarto con la Ferrari, regalando comunque qualche soddisfazione al folto pubblico italiano, pur restando al di fuori del podio.