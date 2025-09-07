L’Italia è campione del mondo di volley femminile: cosa c’entra Julio Velasco con la Lazio?
Dopo aver battuto il Brasile in semifinale, le azzurre hanno avuto la meglio contro la Turchia in un match equilibratissimo
La Nazionale Italiana batte la Turchia in finale di volley
L’Italia femminile è campione del mondo di volley: dopo aver battuto il Brasile in semifinale, le azzurre hanno avuto la meglio contro la Turchia in un match equilibratissimo terminato 3-2 (decisivo il tie-break vinto 15-8). La squadra di Velasco è sul tetto del mondo.
Cosa c’entra Julio Velasco con la Lazio?
La popolarità di Velasco nel mondo dello sport italiano è stata tale da far sì che venisse chiamato nel 1998 da Sergio Cragnotti, all'epoca presidente della Lazio, a ricoprire la carica di direttore generale del club.Nel 2000, dopo la fine anticipata dell'esperienza laziale, transita anche nell'Inter, sotto la presidenza di Massimo Moratti, come responsabile dell'area fisico-atletica del club. Tuttavia l'avventura termina dopo pochi mesi, in seguito all'esonero di Marcello Lippi e all'arrivo in panchina di Marco Tardelli.