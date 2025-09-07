L’Italia è campione del mondo di volley femminile: cosa c’entra Julio Velasco con la Lazio?

La Nazionale Italiana batte la Turchia in finale di volley

L’Italia femminile è campione del mondo di volley: dopo aver battuto il Brasile in semifinale, le azzurre hanno avuto la meglio contro la Turchia in un match equilibratissimo terminato 3-2 (decisivo il tie-break vinto 15-8). La squadra di Velasco è sul tetto del mondo.

Cosa c’entra Julio Velasco con la Lazio?

La popolarità di Velasco nel mondo dello sport italiano è stata tale da far sì che venisse chiamato nel 1998 da Sergio Cragnotti, all'epoca presidente della Lazio, a ricoprire la carica di direttore generale del club.Nel 2000, dopo la fine anticipata dell'esperienza laziale, transita anche nell'Inter, sotto la presidenza di Massimo Moratti, come responsabile dell'area fisico-atletica del club. Tuttavia l'avventura termina dopo pochi mesi, in seguito all'esonero di Marcello Lippi e all'arrivo in panchina di Marco Tardelli.