Inter 2025-2026: le nuove maglie tra storia e innovazione

Mentre la stagione in corso volge al termine, iniziano già a circolare le prime anticipazioni sulle nuove maglie che accompagneranno l’Inter nel prossimo campionato. Le indiscrezioni, diffuse dal portale specializzato Footy Headlines, rivelano dettagli interessanti sulle nuove maglie Home e Away per il 2025-2026.

Una Home rivoluzionaria: il turchese fa la storia

Secondo quanto riportato da Footy Headlines, la nuova maglia Home dell’Inter per la stagione 2025-2026 sarà caratterizzata da una novità assoluta: il logo del club in color turchese, mai utilizzato prima. Le tradizionali strisce nerazzurre formeranno in modo stilizzato la parola “Inter”, dando un tocco artistico e contemporaneo al design. Sul colletto, invece, comparirà la scritta “Internazionale Milano”, a sottolineare l’identità storica del club.

Depositphotos

Maglia Away: bianco e blu per Milano-Cortina 2026

La maglia Away sarà un chiaro riferimento alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Prevalentemente bianca, sarà decorata con una fantasia astratta in blu turchese che richiama i fiocchi di neve, simbolo dell’evento sportivo. Tutti i loghi presenti sulla divisa saranno in blu scuro, creando un elegante contrasto e celebrando l’unione tra sport e territorio.