Buon compleanno Bobo Vieri: l'ex biancoceleste spegne 52 candeline

Buon compleanno Christian Vieri, l'attaccante festeggia oggi i suoi 52 anni. Oltre ad essere essere sceso in campo con la Nazionale dal 1997 al 2005, collezionando 49 presenze e mandando a segno 23 gol, il bolognese ha vestito la maglia di molte squadre, cominciando con il Torino con cui ha esordito in Serie A per poi essere mandato in prestito prima nel Pisa e successivamente nel Ravenna. Nel 1994-1995 è stato un calciatore del Venezia, club con il quale ha totalizzato 29 presenze e 11 reti, mentre nel 1995-1996, 2006-2007 e 2008-2009 ha vestito la maglia dell'Atalanta, con la quale ha disputato un totale di 35 partite ed ha mandato 11 palloni nella porta avversaria. Dopo una stagione passata alla Juventus ed una all'Atletico Madrid, Bobo Vieri è arrivato nella Lazio ma nel 1999 è stato acquistato dall'Inter dove è rimasto fino al 2005, scendendo in campo 143 volte e segnando in 103 occasioni. Successivamente il centravanti passa una stagione al Milan per poi essere ceduto al Monaco dove, a causa di un infortunio, non riesce a dimostrare tutto il suo talento perciò si ritrova svincolato. Dopo una disputa con il Presidente della Salernitana ritorna a vestire la maglia dell'Atalanta, tuttavia, nella stagione 2007-2008 si trasferisce alla Fiorentina ma successivamente ritorna alla Dea dove conclude la sua carriera e appende gli scarpini.

Bobo Vieri: la stagione alla Lazio

Dopo una stagione passata all'Atletico Madrid, il 28 agosto 1998 Bobo Vieri viene acquistato dalla Lazio per la cifra di 55 miliardi di lire. Nella stagione passata nelle aquile, al tempo guidate dal grande e amato mister Sven-Goran Eriksson, il centravanti è sceso in campo in 28 occasioni ed ha mandato in rete 14 palloni, uno ogni 82 minuti. Nonostante il calciatore abbia vestito soltanto per una stagione la maglia biancoceleste, il bolognese è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi grazie al gol nella finale di Birmingham contro il Maiorca e soprattutto grazie alle 4 reti nelle ultime 5 giornate che hanno portato la Lazio vicino alla conquista dello scudetto, soffiato all'ultimo dal Milan.

Gli auguri della Società biancoceleste