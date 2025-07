Clamoroso Gyokeres, diserta il ritiro perchè vuole solo l'Arsenal

E' risaputo che il calciomercato riserva colpi di scena non da poco e spesso situazioni a dir poco pazzesche. E' il caso di Viktor Gyokeres, centravanti dello Sporting Lisbona che a suon di gol si è guadagnato l'attenzione di tanti club europei. Su tutti sembra esserci l'Arsenal. I gunners infatti vorrebbero ingaggiare lo svedese che ci sta mettendo del suo per forzare la mano ai danni del suo attuale club, con l'intento di velocizzare la cessione. A riportare quanto accaduto è stato Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna.

Lo scontro Gyokeres-Sporting Lisbona

L'attaccante svedese è stanco di aspettare la trattativa tra Sporting Lisbona ed Arsenal, da qui il gesto di non presentarsi al ritiro con la squadra portoghese. Gyokeres infatti era atteso nella mattinata di ieri nella capitale portoghese, dove avrebbe dovuto ultimare i preparativi per unirsi ai suoi compagni di squadra, che quest’oggi si trasferiranno in Algarve per la prima parte del tradizionale ritiro estivo che si concluderà il 21 di luglio. L’attaccante, però, non si è visto e i media portoghesi lo danno nella sua terra natale, in Svezia, in attesa che si sblocchi finalmente la situazione per il suo trasferimento a Londra.

La trattativa tra il club inglese e quello portoghese

Al tavolo delle trattative si è aperta una contrattazione che ricorda una delle tante impostate dal presidente Claudio Lotito ( per rimanere in tema biancoceleste ) . L'offerta dell'Arsenal è importante, 65 milioni di euro più 15 di bonus. Dall'altra parte il club portoghese che fin dall'inizio ha chiesto come parte fissa 70 milioni e da lì non si smuove minimamente.

I numeri di Gyokeres

Sicuramente impressionanti le statistiche della punta svedese. Nell'ultimo campionato ha siglato ben 54 reti, una vera e propria macchina da gol. Nella Primeira Liga portoghese lascia a bocca aperta come il numero di reti vada a superare quello delle presenze ( 39 gol in 33 partite ) . Gyokeres a 27 anni vuole fare il salto di qualità giocando per un top club e l'Arsenal, a meno che non ci siano colpi di scena, sembra essere la sua prossima squadra.