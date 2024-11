Italia, Spalletti: "Non dimeticherò mai la sconfitta con la Svizzera. Domani contro la Francia..."

L’Italia di Spalletti prosegue il suo cammino vincente in Nations League. Dopo la vittoria sul Belgio che ha assicurato agli Azzurri un posto in semifinale, l’obiettivo ora è completare l’impresa contro la Francia, nel match in programma domenica 17 novembre alle 20:45 a San Siro.

Alla vigilia della partita, il ct Spalletti ha parlato in conferenza stampa:

Dobbiamo essere una squadra capace di mostrare le nostre qualità sul campo, senza parlare troppo, ma concentrandoci sul giocare belle partite. Non saprei fare un bilancio preciso del nostro percorso finora, ma penso che l’unico errore vero sia stato nella partita contro la Svizzera. Mi sento responsabile di quella sconfitta, che considero un punto di riferimento per evitare di ripetere certi errori. Nulla potrà cancellarla dalla mia memoria, nemmeno una qualificazione al Mondiale. In un certo senso, è utile portarsi dietro il peso di quella sconfitta per ricordarsi che, se non fai le cose nel modo giusto, i pericoli sono sempre dietro l’angolo.

Depositphotos

Riguardo alla sfida con la Francia, Spalletti ha aggiunto: