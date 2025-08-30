Conferenza Sarri: "Nuno potrebbe diventare un difensore di alto livello. I tempi di Vecino?..."

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa riguardo le aquile in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste tornerà allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno scendere in campo con la mentalità e l'energia necessaria per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e fare dimenticare la dolorosa sconfitta a Como, nella prima giornata di Campionato. Durante la conferenza stampa il tecnico si è concentrato anche sul terzino Nuno Tavares e sui tempi di recupero di Matias Vecino, indisponibile per un trauma alla caviglia ma vicino al rientro, Gustav Isaksen, che aveva sottratto la mononucleosi, e di Patric, fermo per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra, tutte e tre armi fondamentali da schierare in campo per tentare di sconfiggere gli avversari.

Sul terzino Nuno Tavares

Tavares quando si parla di terzino bisogna avere bene in mente la definizione, dicesi terzino un difensore esterno. Tavares si sta adattando a fare il difensore esterno, ha dei lavori in campo che molto probabilmente ritiene importanti e li fa con grande accelerazione, altre cose sono meno importanti e non accelera allo stesso modo, se accelerasse allo stesso modo in entrambe le fasi diventerebbe un difensore di altissimo livello.

Sui tempi di recupero di Vecino, Isaksen e Patric