Conferenza Zaccagni: "Stagione difficile ma non è il momento di abbassare la testa"

Mattia Zaccagni è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.

La conferenza stampa di Zaccagni

La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa. Dobbiamo rimanere uniti. L'appello ai tifosi lo abbiamo fatto ed è giusto che prendano le loro decisioni e noi è giusto che le rispettiamo.

Le sue condizioni

È una stagione negativa sia dal punto di vista collettivo che personale. Ho avuto un intervento questa estate e poi questo stiramento all'obliquo che mi ha fermato per quasi un mese. Oggi potevo avere massimo 15-20 minuti nelle gambe e ne ho fatti 85. Adesso cercherò di recuperare il prima possibile per dare una mano alla squadra.

Cosa manca alla squadra