Conferenza Zaccagni: "Stagione difficile ma non è il momento di abbassare la testa"
Mattia Zaccagni è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.
La conferenza stampa di Zaccagni
La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa. Dobbiamo rimanere uniti. L'appello ai tifosi lo abbiamo fatto ed è giusto che prendano le loro decisioni e noi è giusto che le rispettiamo.
Le sue condizioni
È una stagione negativa sia dal punto di vista collettivo che personale. Ho avuto un intervento questa estate e poi questo stiramento all'obliquo che mi ha fermato per quasi un mese. Oggi potevo avere massimo 15-20 minuti nelle gambe e ne ho fatti 85. Adesso cercherò di recuperare il prima possibile per dare una mano alla squadra.
Cosa manca alla squadra
Questo devi chiederlo al mister, quello che posso dirti io è che spesso non facciamo scelte giuste in campo. Spesso potremmo tenere di più la palla, attaccare di più gli spazi... sono tante cose su cui stiamo lavorando e dovremo cominciare a mettere in campo qualcosina in più.