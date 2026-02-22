Conferenza Pisacane: "La squadra ha sempre cercato di reagire dopo le battute d’arresto"

Il mister Pisacane è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.

La conferenza stampa di Pisacane

La squadra

Sicuramente questa squadra ha sempre cercato di reagire dopo battute d’arresto che hanno fatto anche male per come sono maturate. Penso alla sconfitta di Genova, che ha una fotografia diversa rispetto alla sconfitta con il Lecce. Voglio fare i complimenti a questi ragazzi perché è da settembre che siamo falcidiati dagli infortuni.

Questa sera oltre a Mazzitelli, che perderemo in ottica Parma, perderemo anche Mina, ma siamo sempre alla ricerca di soluzioni e non di scuse. Sono orgoglioso di questi ragazzi e se oggi hanno fatto questi punti è perché hanno sempre cercato di trovare la soluzione.

Quando è entrato Idrissi il nostro centrocampo era asimmetrico, perché doveva scalare. Non mi sento di dire che siamo pronti di giocare a 4, che ora ha funzionato o meno: non era quella la mossa.

I cambi

In un momento in cui siamo rimaneggiati e abbiamo una panchina giovanissima, cerco di fare meno danni possibili e quel momento era più un non voler fare che un voler fare. Se poi sbagli le mosse, butti tutto a mare. Abbiamo cercato di cambiare quel poco che potevamo e le scelte si sono rivelate anche azzeccate.

Dossena conosce tanti di questi ragazzi, pochi mesi fa era con noi. Questa sera sono contento perché ha fatto una prestazione importante. Non dimentichiamo che Dossena–Mina era la coppia titolare con Ranieri. Voglio sottolineare anche la prestazione di Zé Pedro e Obert che hanno fatto una prestazione di quantità e qualità. Siamo alla ricerca di continue soluzioni, ma l’importante è essere positivi e guardare sempre avanti.

La settimana scorsa aveva un problema al quadricipite, ma erano segnali di allarme per un ragazzo che aveva giocato poco. Anche questa sera prima di uscire stava facendo molto bene. L’ho voluto preservare la settimana scorsa perché le mie sensazioni erano quelle che si sono manifestate questa sera.