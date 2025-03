Ciro Immobile: la sua passione per il calcio e il progetto dell'ex biancoceleste

Ciro Immobile, oltre ad essere una leggenda del calcio, con l'aiuto di Massimo Borriello e Giuseppe Panariello, è il fondatore della Immobile Academy, una scuola di calcio articolata in due strutture di alto livello, dove i bambini e i ragazzi possono allenarsi. La prima struttura si trova presso il Centro Sportivo La Ginestra e comprende due campi da calcetto e un campo da calcio a 8, la seconda struttura, invece, è collocata nel Centro Sportivo Parlati a Torre del Greco ed è caratterizzata da un campo da calcio a 11. Riguardo la passione per il calcio e il progetto della Immobile Academy, l'ex capitano biancoceleste ha pubblicato un post sui social.

Quando ero piccolo, giocare a calcio mi ha aitato ad avere un futuro. Ed è quello che con questa Academy mi auguro per i nostri bambini e ragazzi. Lo sport ti insegna valori importanti che si possono applicare nella vita di tutti i giorni per diventare persone migliori. Non so dove sarei adesso se non avesse avuto l'opportunità di calciare un pallone da bambino ed essere stato visto da qualcuno. Lo sport è amicizia, famiglia, disciplina, ma anche un gioco: e da noi i bambini devono giocare senza pensare alla competizione, perché è il miglior modo di imparare il calcio. Voglio dividere la mia fortuna con tutti loro e offrirgli strutture di livello dove trascorrere il tempo sia un piacere.