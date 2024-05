Il tifo per Sinner si sposta a tavola: dalla pizza "Drop shot" al dolce "Orange Smash"

Una trovata culinaria

Sebbene gli appassionati del tennis dovranno aspettare fino all'anno prossimo per vedere Jannik Sinner in azione agli Internazionali, almeno per ora possono consolarsi gustando piatti e menu dedicati nel cuore del Foro Italico. Delusi per il suo forfait al torneo di Roma, i fan più fedeli del campione originario di San Candito, hanno trovato un modo per rendere omaggio al loro idolo anche a tavola. "Match Point" come antipasto, pizza "Drop Shot" e "Orange Smash" come dessert sono solo alcuni dei piatti proposti da Eataly, colosso della ristorazione italiana, al Fan Village, scegliendo di privilegiare alimenti dal colore arancione, facendo subito breccia nel cuore del pubblico.

I piatti:

Il dolce, l'"Orange Smash", una sfera di bavarese alla vaniglia che ricorda la forma della pallina da tennis, con un cuore di limone di Sorrento, fragole e menta su crumble croccante, sta facendo furore. Altrettanto apprezzato è l'entrée "Match Point", un hummus di carote e ceci con gallette di mais. Tra le pizze più gradite la "Drop Shot" con mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto alle erbe, hummus di ceci e carote e rucola. Non solo piatti principali, ma anche spuntini e colazioni. Molto gradito è il "Carota Break", ossia un muffin alle carote. Per l'aperitivo, c'è l'"Orange Match Point", un cocktail a base di succo di arancia, carota, mela e bitter.