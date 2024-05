Ufficiale, ecco quando si giocherà il recupero di Atalanta-Fiorentina

La Lega Serie A ha annunciato quest'oggi che la partita tra Atalanta e Fiorentina, rinviata lo scorso 17 marzo 2024 a causa del malore improvviso che ha colpito il dg dei viola Joe Barone, sarà recuperata il prossimo 2 giugno 2024 alle ore 18:00.

Atalanta-Fiorentina nel ricordo di Joe

Questo incontro, valido per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM, era stato rimandato a seguito dell'incidente che ha coinvolto Barone a pochi minuti dal match, il cui decesso è stato poi confermato nei giorni successivi. L'evento ha scosso il mondo del calcio italiano, suscitando grande preoccupazione tra i tifosi, dirigenti, e soprattutto da tutti i giocatori che quel 17 marzo non se la sentirono di scendere in campo, ancora sotto shock dall'accaduto. Ora dopo diverso tempo, la Lega è riuscita a trovare una data che combaciasse negli interessi delle due squadre, impegnate entrambe in due finali europee: l'Atalanta in Europa League e la Fiorentina, per la seconda volta consecutiva, in Conference.

Una partita spartiacque

La partita assume un'importanza cruciale, poiché l'Atalanta si trova in piena lotta con la Roma per conquistare un posto in Champions League. I tre punti in palio nel match contro la Fiorentina rappresentano dunque una vera e propria svolta nella stagione della Dea. Una vittoria potrebbe dare un impulso decisivo alle ambizioni europee dei ragazzi di Gasperini, mentre una sconfitta potrebbe compromettere seriamente le sue possibilità di piazzarsi al 5° posto.