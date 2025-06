Lazio, convegno contro il bullismo a scuola e nello sport: tutte le informazioni sull'evento

La Società Sportiva Lazio scende in campo per il primo convegno contro il bullismo nelle scuole e nello sport, che si terrà nella Sala Conferenze dello Stadio Olimpico a partire dalle ore 9:30. L'evento, a cui parteciperanno importanti autorità istituzionali, tra cui il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ed il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, sarà trasmesso in chiaro su Sportitalia, a cui seguiranno approfondimenti su Sky Sport.

Convegno Lazio: i protagonisti

L'evento sarà costituito da due parti principali, infatti inizialmente interverranno ai microfoni Samantha Bernardi, Presidente dell'Associazione “Breaking the Silence”, Il Colonnello Barbara Vitale e l'avvocato penalista Silvia Morescanti, ma non solo, anche Alessandra Belardini della polizia postale, Monica Sansoni, garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e Giovanna Pini del centro nazionale contro il bullismo “Bulli stop” si esprimeranno. In seguito ci saranno i saluti del Presidente della Lazio Claudio Lotito, del Presidente Fondazione Lazio 1900 Cristina Mezzaroma, del Ministro Sport e Giovani Andrea Abodi, del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e dell'Assessore Alessandro Onorato. Oltre ai nomi già citati, saranno presenti il Vice presidente del consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi, la direttrice di sport impact, Sport e Salute Rossana Ciuffetti, il Presidente Unar Mattia Peradotto e l'assessore alle politiche sociali e alla salute Barbara Funari. Nella seconda parte, invece, si esprimeranno ai microfoni il pallavolista Valerio Vermiglio, il segretario del comitato paralimpico Juri Stara, Giovanna Pini, l'atleta paralimpico Valerio Catoia e l'allenatrice della squadra della Lazio “La lepre e la tartaruga” Silvia Farelli. Inoltre, anche Vincenzo Chiavetta, psicologo del settore giovanile, Guglielmo Stendardo, ex calciatore biancoceleste, allenatore e professore alla Luiss, la psicologa del settore giovanile Daniela Palma e la calciatrice della Lazio Women Antonietta Castillo avranno spazio per esporsi. A concludere l'evento, secondo il programma, dovrebbero essere il Ds Angelo Fabiani, il mister della Lazio Women Gianluca Grassadonia e l'arbitro Daniele Doveri.

Nella pagina seguente le foto del convegno