Primavera 1 | Lazio-Fiorentina, Sanderra: "Inizio shock poi bene la reazione. Ora a Torino per provarci"

Al termine della sfida tra Lazio Primavera e Fiorentina, conclsusiasi con il risultato di 2-2, il tecnico biancoceleste Gianluca Sanderra ha commentato il pareggio esprimendosi anche sul rigore non concesso nei minuti finali.

Queste le sue parole:

"Inizio un pò shock perché lasciare due gol in pochi minuti ad una squadra come la Fiorentina è sinonimo che non ci stavamo con la testa. Sono stati fatti degli errori, a la squadra poi ha reagito bene sopratutto con gli inserimenti di Sardo che ha realizzato la mole di lavoro di tutta la squadra. Siamo abbastanza elastici con i moduli, ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto virare sul 5-3-2 a causa di alcune mancanze in rosa, che ci ha prodotto una serie di 3 partite imporant.Il nostro intento era quello di tornare al 4-3-3 che oggi si è trasformato anche in un 4-2-3-1. Cappelli ha avuto uno scontro ed è uscito per quello, stava anche giocando abbastanza bene. Il rigore di oggi era nettamente clamoroso, ma come disciplina di società dobbiamo andare oltre perché come sbagliantesi i ragazzi sbagliano anche gli arbitri. I ragazzi devono rimanere concentrati su se stessi e non sul rest e credo che oggi lo abbiano fatto bene. A Torino ci troveremo, sappiamo che sarà dura ma e la metteremo tutta."