Questa sera si è giocata la prima semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, passate rispettivamente con Arsenal e Manchester City. Domani invece è in programma la seconda semifinale, quella tra Borussia Dortmund e Psg.

Bayern Monaco-Real Madrid

Il Bayern Monaco approccia molto bene questa gara sin dai primi minuti: i bavaresi tengono il pallino del gioco occupando molto bene il campo, andando anche alla conclusione in porta diverse volte grazie al pressing adottato. Il Real Madrid è bravo a soffrire senza prendere gol e al 24' trova il gol del vantaggio sull'unica occasione avuta: Toni Kross imbuca per Vinicius che deve solo spingerla dentro. Da rivedere in questo caso la difesa del Bayern Monaco, in particolare Kim che si è fatto attrarre da Toni Kross lasciando una corsia per Vinicius che ha portato in vantaggio i blancos. Termina il primo tempo, con il Real Madrid che dopo un inizio molto difficile è riuscito a segnare e a chiudere in vantaggio in questi primi 45 minuti. Ad inizio ripresa il Real Madrid va vicino al doppio vantaggio con Kross, ma è il Bayern Monaco a trovare il gol del pareggio al 53' con una grande giocata di Sanè. I padroni di casa nel giro di due minuti ribaltano completamente il risultato grazie ad Harry Kane: rigore procurato da Musiala con l'attaccante ex Tottenham che non sbaglia dagli undici metri spiazzando Lunin. Reazione importante del Real Madrid che trova il gol del 2-2 al minuto 83' grazie ad un rigore trasformato da Vinicius. Finisce 2-2 l'andata tra Bayern Monaco e Real Madrid, si prospetta una gara di ritorno apertissima tra le due squadre.