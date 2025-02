Cardone (Repubblica): "Quello successo ieri è grave. Il ragionamento del VAR è stato…"

Inter-Lazio di Coppa Italia ha visto accedere in semifinale i nerazzurri di Simone Inzaghi. I biancocelesti abbandonano così la corsa al trofeo, che manca dal 2019, rimanendo impegnati su due fronti. La partita di ieri è stata però molto controversa soprattutto dal punto di vista arbitrale per le numerose polemiche che ci sono state sulla validità del gol siglato da Arnautovic che ha aperto le marcature (Clicca qui per la moviola di Inter-Lazio). Discussione che si è accesa anche sulle frequenze di Radiosei con gli interventi di Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ed il giornalista Stefano Mattei.

Sono completamente disgustato dalla direzione di gara di ieri in Lazio-Inter. Certamente non ci si può rassegnare e se lo fa il club è un brutto segnale. E’ la società che indirizza la linea strategica. Quello che è successo ieri in occasione del fuorigioco non segnalato di De Vrij è grave. Il ragionamento di arbitro e VAR è stato quello che Mandas non sarebbe potuto arrivare sul tiro di Arnautovic. Come dire che il gol non sia stato annullato poiché troppo bello. Un’interpretazione assurda, l’ennesima contro la Lazio in questa stagione. Ci fosse stato Sarri in panchina avrebbero dovuto frenarlo per la rabbia. E’ vero che la Lazio non protesta, ma ieri non vale questo appunto. E’ la vivisezione dell’episodio del VAR che deve intervenire, non un giocatore della squadra che aggredisca il direttore di gara.Qui ci sono in ballo tanti soldi, se Lotito tiene tanto all’aspetto economico, mi chiedo come sia possibile possa accettare tutto questo senza protestare, intervenire.



In questo contesto è complicato parlare di questioni tecniche, di quanto pesa l’assenza di Castellanos sull’attacco della Lazio, di quanto abbia fatto male Tchaouna o altro