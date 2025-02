La classe arbitrale italiana e non solo sta facendo discutere come non mai in questa stagione, nel nostro paese siamo ormai abituati ad una polemica a giornata e anche nel resto del mondo non sembra andare diversamente, non ultime le lamentele di Diego Simeone e Roberto De Zerbi. Il prossimo 1° marzo si terrà a Glasgow la riunione tra i rappresentanti dell'IFAB (International Football Association Board) ed il Presidente della FIFA, Gianni Infantino e secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it nella prossima riunione tra l'IFAB e Gianni Infantino si discuterà del cambio di alcune regole del calcio.

Le modifiche sul fuorigioco

Sempre secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it una delle possibile riforme più discusse sarà quella denominata “Legge Wenger” per cui un giocatore si troverà in posizione di fuorigioco solo se il suo corpo è completamente in offside, da ciò se una parte dell'attaccante è allineata con l'ultimo difendente esso sarà in posizione regolare

Il challenge

Un altro elemento di discussione in merito alla questione arbitrale è quello che ruota intorno all'introduzione dei challenge, stile basket o pallavolo, dove si può richiedere con un determinato numero di slot l'intervento del VAR.

Il tempo effettivo

Negli ultimi mesi per far fronte alle perdite di tempo sta circolando l'idea di inserire il tempo effettivo o semi-effettivo nel calcio con il cronometro che si bloccherebbe a gioco fermo.

Tutte le decisioni prese potrebbero entrare in vigore già da luglio 2025. Lo riferisce CalcioeFinanza.it