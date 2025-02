La Lazio viene eliminata dalla Coppa Italia dopo esser stata sconfitta per 2-0 dall'Inter. La squadra di Baroni subisce due tiri in porta (uno su rigore) e prende due gol con Mandas che termina la partita con 0 parate. Boccone amarissimo da digerire viste anche le parecchie polemiche arbitrali soprattutto sul gol di Arnautovic, che vedono una plateale trattenuta di Dumfries su Rovella e la posizione molto dubbia di fuorigioco di De Vrij che ostacola la visuale a Mandas. (clicca qui per vedere l'episodio dubbio)

La moviola di Inter-Lazio

Il primo cartellino giallo della partita viene comminato dall'arbitro ai danni di Asllani, sanzione corretta anche se Fabbri non gestisce al meglio la norma del vantaggio lasciando giocare quando in realtà la Lazio non ha avuto modo di trarre vantaggio. Al 33' arriva la prima sanzione anche per i biancocelesti per una presunta simulazione di Isaksen, che lascia davvero basiti con il contatto che comunque c'è stato. Al 36' ammonito Pellegrini per in fallo tattico.

Al 39' Arnautovic sforna un gol di pregevolissima fattura ed è solo da applausi, ma sulla validità restano parecchie incertezze soprattutto in merito alla trattenuta di Dumfries su Rovella, che non permette al centrocampista biancoceleste di contrastare Arnautovic ed in più è molto dubbia la posizione di De Vrij (non è stata mandata un'immagine chiara, ma da quelle mandate sembra oltre) che al momento del tiro si trova davanti a Mandas impedendogli di avere una visuale libera. il portiere ed i calciatori biancocelesti non protestano anche se gli estremi per qualche dibattito con l'arbitro ci sarebbero tutti e questo lascia davvero sconcertati nonché arrabbiati. Il VAR? Tutto tace…

Nel secondo tempo l'episodio cruciale è il rigore concesso ai nerazzurri, in questo caso Gigot sgambetta Correa, che sulla corsa cade e Fabbri indica il dischetto. Pochi minuti dopo contatto al limite dell'area tra Nuno Tavares e Dumfries, il fischietto di Ravenna decreta la punizione ed il VAR conferma con la Lazio che per una manciata di centimetri non riesce a conquistare il penalty.

Il voto a Fabbri

Voto: 5

VAR voto: 4

Il gol di Arnautovic è pieno di dubbi sulla regolarità della rete con la posizione di De Vrij che è in fuorigioco ed ostacola la visuale di Mandas, in più Dumfries trattiene Rovella impedendogli di andare ad ostacolare quello che sarebbe stato l'autore del gol.