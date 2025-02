Inter-Lazio, fuorigioco De Vrij: la posizione dell'AIA

La Lazio deve digerire il boccone amaro dell'eliminazione dalla Coppa Italia 2024/25 dopo esser uscita sconfitta a San Siro per 2-0 contro l'Inter di Simone Inzaghi. I biancocelesti hanno tenuto testa all'Inter per tutti i 90' concedendo solo due tiri in porta (uno è il rigore) ai nerazzurri che però hanno saputo approfittare delle occasioni portandosi a casa il match. La partita di ieri è stata però travolta dalle polemiche arbitrali, che si sono rincorse dopo l'assegnazione del gol ad Arnautovic nonostante una posizione in fuorigioco di De Vrij che era sulla LOV (Line of Vision) di Mandas.

Depositphotos

L'episodio incriminato

Al 38' corner per l'Inter battuto da Dimarco, la Lazio spazza ma la palla termina al limite dell'area sui piedi di Arnautovic che con una botta violenta e precisa insacca in rete. Gesto tecnico di pregevolissima fattura, ma quello che ha fatto mandare su tutte le furie i tifosi della Lazio è la posizione di De Vrij in fuorigioco che ostacola la visuale di Mandas. Il VAR Chiffi non interviene ed il gol viene convalidato senza proteste da parte dei calciatori e della panchina biancoceleste. (Clicca qui per la moviola completa di Inter-Lazio di Coppa Italia).

L'opinione di Rocchi sul fuorigioco di De Vrij

Secondo quanto riportato da SkySport, l'AIA che riprende le indicazioni internazionali, De Vrij non è punibile di fuorigioco in quanto si trova sufficientemente lontano da Mandas ed in più la traiettoria del pallone passa lontano dal difensore nerazzurro.