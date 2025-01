Alberto Abbate a Radio Laziale: "Casadei non può arrivare in prestito con obbligo di riscatto"

La società biancoceleste, per la fase di calciomercato invernale, ha mostrato il suo interesse nei confronti del mediano proveniente dal Chelsea, Cesare Casadei, tuttavia le trattive sono ancora in corso. Da quanto attesta Alfredo Pedullà, in seguito ad una riunione, la Lazio ha alzato la cifra per l'acquisto a 13 milioni più un 25% su una futura rivendita, inoltre, si tratterebbe di un prestito gratuito con obbligo di riscatto. Alberto Abbate, in merito a ciò, si è espresso al canale di Radio Laziale.

Alberto Abbate a Radio Laziale

Io sono molto ottimista che entro stasera addirittura si possa chiudere. Il Chelsea ha assolutamente raggiunto, infatti, non può fare prestiti con obbligo di riscatto, quindi, Casadei non può arrivare in prestito con obbligo di riscatto ma deve arrivare necessariamente a titolo definitivo. Io sono molto ottimista che entro stasera addirittura si possa chiudere. Sono ore frenetiche.

La tecnica utilizzata dalla Lazio

L’escomotage che sta usando la Lazio...La Lazio ha ricevuto dalle garanzie dagli agenti, dagli intermediari che sono andati a parlare con il Chelsea. Praticamente, la Lazio, per superare il discorso indice di liquidità e superare il discorso relativo al fatto che il Chelsea non può fare prestiti con obbligo di riscatto, fa praticamente la stessa cosa in un’altra maniera. Lo acquista a titolo definitivo, ma è come se in questo momento prende il cartellino gratuitamente perché lo pagherà dopo il 30 giugno, a 13 milioni più 25%.

Il video di Alberto Abbate a Radio Laziale