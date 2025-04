La coppia Rovella-Vecino scalda i motori e le condizioni di Isaksen : le ultime da Formello

Lazio di nuovo in campo in mattinata nel Centro Sportivo di Formello per preparare la sfida alla Dea, in programma domenica alle 18:00. I biancocelesti sono chiamati a rispondere sul campo ai fischi che l'hanno accompagnata negli spogliatoi dopo il triplice fischio e nelle prossime quattro gare ci si gioca la stagione.

Per Isaksen allenamento differenziato

Alle 11.00 è scattata la seduta d'allenamento per gli uomini di Baroni, entriamo nei giorni utili per il mister per farsi le idee chiare su chi schierare dal 1' contro Gasperini e i suoi. L'infermeria della Lazio si sta pian piano svuotando, ieri Castellanos ha indossato scarpini e lavorato col pallone. Questa mattina è Isaksen a svolgere un allenamento differenziato: solo corsa per l'ala danese senza l'uso del pallone. Gustav si porta dietro un problema al tendine della caviglia e lo staff tecnico è chiamato alla sua gestione per averlo al meglio nelle gare che contano.

L'allenamento

Rovella - Fraioli

Questa mattina Baroni nelle prove contro la formazione Primavera ha provato Lazzari e Nuno Tavares, rientrato ormai a pieno regime in gruppo, sulle fasce con Gila e Provstgaard al centro. In mediana Baroni vuole rodare la coppia Rovella-Vecino, a Bergamo Guendouzi rifiaterà obbligatoriamente per la squalifica e toccherà ai Numeri 5 e 6 prendere le chiavi del centrocampo. Sulla trequarti spazio a Dele-Bashiru con Tchaouna e Zaccagni sulle fasce, mentre Dia si è mosso da prima punta.