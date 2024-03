Bayern-Lazio, Felipe Caicedo al fianco dei biancocelesti: "Non sono a Monaco ma..." | VIDEO

E' arrivato il giorno tanto attesa in casa Lazio. Questa sera, alle ore 21:00, i biancocelesti di mister Maurizio Sarri saranno impegnati in Germania, più precisamente a Monaco di Baviera. All'Allianz Arena, la Lazio affronterà il Bayern Monaco, nel ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League.

Lo scorso 14 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti hanno conquistato un importante successo nella gara d'andata, con l'1-0 firmato Ciro Immobile su calcio di rigore. Questa sera quindi, nella difficile trasferta in casa del Bayern, la Lazio ripartirà dal gol di vantaggio. In palio c'è un posto nei Quarti di Finale della competizione.

L'ex calciatore biancoceleste, Felipe Caicedo, ha voluto mandare un messaggio di sostegno alla squadra. Attraverso il proprio profilo Twitter, l'ex numero 20 biancoceleste ha pubblicato il video di un suo gol, con la maglia della Lazio in Champions League, accompagnato dal messaggio di supporto in vista di Bayern Monaco-Lazio di questa sera: “Non sono a Monaco ma tiferò ovunque”.

