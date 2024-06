Calciomercato Lazio, Pedullà: "Questa l'offerta che presenterà la Lazio per Samardzic"

Il centrocampo è un reparto dove la Lazio dovrà intervenire sul mercato: con la partenza di Luis Alberto e Kamada la società dovrà trovare dei sostituti. In questi minuti, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato un'offerta che verrà presentata nei prossimi giorni all'Udinese per Lazar Samardzic. Il centrocampista classe 2002 in questa stagione ha totalizzato 6 gol e 2 assist. Questo il punto di Alfredo Pedullà sulla trattativa

Fabiani Fraioli

La trattativa della Lazio per Lazar Samardzic secondo Alfredo Pedullà

Samardzic: la Lazio presenterà un'offerta anticipata tre giorni fa base 15-16 milioni più bonus. Per Samardzic in Italia oggi c'è solo la Lazio. Ma bisogna passare prima dai Pozzo poi trovare un'intesa per le commisioni. Il profilo piace molto e dalla scorsa estate. Per Samardzic sono arrivati sondaggi dall'estero, uno dal Fenerbahce. Nella trattativa Samardzic la Lazio dovrà essere brava a scegliere l'intermediario giusto: ce ne sono tanti, troppi, in fila (due-tre italiani) che fiutano l'affare e spesso fanno confusione.

I tweet di Alfredo Pedullà