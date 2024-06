Albania, squalificato Daku: cori nazionalisti dopo il match contro la Croazia

L'attaccante albanese Mirlind Daku è stato squalificato per due turni dopo aver intonato cori nazionalisti contro Serbia e Macedonia del Nord al termine del match Albania-Croazia, pareggiato dalle Aquile nei minuti finali. L'episodio è avvenuto sotto lo spicchio dei tifosi albanesi, con Daku che si è munito di un megafono per lanciare i i cori incriminati.

Il giocatore del Rubin Kazan si era prontamente scusato al termine del match, rilasciando delle dichiarazioni ufficiali dove chiedeva perdono per aver esagerato:

Come ogni calciatore, in quei momenti le emozioni sono ad un altro livello, solo sul campo puoi capirlo, è difficile descrivere la sensazione di giocare per l'Albania e per questa meravigliosa tifoseria che ci regala amore illimitato, proprio come il nostro motto: “Amate l'Albania senza limiti”. Scusate se ho offeso qualcuno dopo la partita contro la Croazia. Continuerò a lavorare con l’intero team per i nostri sogni. Chiedere perdono è cosa da uomini e sento l’obbligo morale e professionale di farlo per tutti coloro che sono stati feriti