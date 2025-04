Lazio-Roma: la decisione del Giudice Sportivo sugli scontri avvenuti prima il derby

Prima del derby tra la Lazio e la Roma, disputato il 13 aprile e terminato con un pareggio, grazie alla rete di testa del difensore centrale biancoceleste Alessio Romagnoli e del pallone mandato in porta da centrocampo dall'attaccante giallorosso Matias Soulé, sono avvenuti alcuni scontri tra i tifosi delle squadre avversarie fuori dall'Olimpico. Momenti di tensione tra le due tifoserie prima di entrare allo stadio per godersi la partita, infatti, sono stati circa 24 gli agenti di polizia feriti a causa del lancio di sassi, bottiglie e bombe di carta da parte degli ultrà e, proprio per queste ragioni, le forze dell'ordine hanno effettuato un arresto con l'accusa di resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale. In merito a questi scontri, il Giudice Sportivo ha emanato un importante comunicato.

Il comunicato del Giudice Sportivo sugli scontri prima del derby

In ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato -si legge nella nota della Figc - il giudice sportivo dispone a cura della Procura federale un supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell'Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili.

