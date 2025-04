Serie A: la decisione del Giudice Sportivo sulle ammende e sui calciatori squalificati

Nella 32a giornata di Serie A ci sono state molte sorprese in campo, infatti, il Milan ha sconfitto 4-0 l'Udinese, il Venezia ha trionfato contro il Monza e la Juventus contro il Lecce, ma non solo, l'Inter ha mandato in rete 3 palloni contro il Cagliari, la Lazio e la Roma hanno pareggiato nel derby e l'Atalanta é tornata a vincere, infatti, ha battuto il Bologna 2-0. Nella 32a giornata si è disputato anche l'incontro tra il Como e il Torino, terminato 1-0, e tra il Napoli e l'Udinese, nel quale il club di Conte ha sconfitto l'avversario grazie a 3 reti. Sono stati soltanto due i pareggi, infatti, la Fiorentina non è riuscita a sconfiggere il Parma, così come il Genoa e il Verona non hanno mandato in rete neanche un pallone durante il loro scontro. Nonostante le grandi prestazioni delle squadre, il Giudice Sportivo ha deciso di multare 5 club a causa dei comportamenti dei loro tifosi.

IPA

Le ammende alla Lazio e alla Roma

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel recinto di giuoco; san-zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nei corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; san-zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Le ammende al Venezia, Verona e Napoli

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di pla-stica ne recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi so-stenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione atte-nuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Nella pagina seguente gli squalificati