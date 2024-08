Calciomercato Lazio | Pedullà: "Folorunsho-Lazio previsti nuovi…"

Tra poco meno di una settimana la Lazio farà il suo debutto ufficiale in casa contro il Venezia nella prima partita di campionato. Dopo il periodo di amichevoli mister Baroni sicuramente avrà più chiara la situazione della rosa in vista dell'inizio della nuova stagione e dove poter investire per migliorare l'organico. Per questo la Lazio resta vigile sul mercato soprattutto in attacco con la trattativa avviata per Boulaye Dia e l'interessamento per il tifosissimo biancoceleste Michael Folorunsho.

Folorunsho e la Lazio

Il trequartista nonostante sia fresco di rinnovo con il Napoli è in rotta di collisione con il club e per questo è finito sul mercato. Sono tante le squadre interessate al trequartista ex-Verona tra cui Atalanta, Fiorentina e Milan ma anche la Lazio è tra le contendenti ed ovviamente sarebbe la meta preferita da Folorunsho, grande tifoso biancoceleste con cui ha militato anche nelle giovanili.

Secondo quanto riportato poco fa attraverso il proprio profilo X da Alfredo Pedullà, sono previsti nuovi contatti tra la società biancoceleste e Folorunsho per approfondire la situazione e regalare a Baroni un centrocampista/trequartista. L'allenatore biancoceleste ha già avuto Folorunsho alla Reggina e a Verona nella passata stagione.

Depositphotos

Il tweet di Alfredo Pedullà